Игра в кальмара, Евро 2020 и Абоба: Google назвал самые популярные поисковые запросы украинцев
Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей в поиск Google за 2021 год.
В этом году самым популярным поисковым запросом в Google Украина стал Евро 2020 (Евро 2020).
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
На втором месте – громкий сериал «Игра в кальмара», а за ним «Холостяк 2021″ и сервис для онлайн-обучения «Классрум».
Украинцы также много интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021 года.
Самые популярные запросы:
-
Евро 2020
-
Игра в кальмара
-
Холостяк 2021
-
Классрум
-
Украина Англия
-
Усик Джошуа
-
Евровидение 2021
-
Украина Швеция
-
Олимпиада 2021
-
Вступ 2021
Персона:
-
Александр Усик
-
Алексей Навальный
-
МакSим
-
Сергій Стерненко
-
Адель Асанти
-
Алек Болдуин
-
Жан Беленюк
-
Джо Байден
-
Злата Огневич
-
Андрей Ярмоленко
Фильм:
-
Веном 2
-
Отряд самоубийц 2
-
Круэлла
-
Гнев человеческий
-
Красное уведомление
-
Лига справедливости Зака Снайдера
-
После 3
-
Босс молокосос 2
-
Дюна
-
Душа
Сериал:
-
Игра в кальмара
-
Джинни и Джорджия
-
Жуки 2 сезон
-
Постучись в мою дверь
-
Отпуск
-
Атака титанов
-
Трудные подростки 3 сезон
-
Бриджертоны
-
Милиционер с Рублевки
-
Папик 2 сезон
ТВ-шоу:
-
Холостяк 2021
-
Євробачення 2021
-
Холостячка 2
-
Пацанки 6 сезон
-
Игра на ТНТ
-
Оскар 2021
-
Маска
-
Супербабуся
-
Звезды в Африке
-
Танці з зірками
Утраты:
-
Принц Филипп
-
Владимир Меньшов
-
Жан-Поль Бельмондо
-
Григорий Чапкис
-
Антон Поляков
-
Александр Шаляпин
-
Андрей Мягков
-
Саид Губденский
-
Петр Мамонов
-
Валерий Гаркалин
Покупка:
-
Поп-ит
-
Билет на поезд
-
iPhone 13
-
Симпл-димпл
-
Пропуск на транспорт в Киеве
-
Санки
-
Сертификат о вакцинации
-
PlayStation 5
-
Биткоин
-
Витамин
Вопрос: “Що таке?/Что такое?”
-
Тэги: Google