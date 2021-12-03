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Главная » Украина » Наука и Техника
19:24 07 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Игра в кальмара, Евро 2020 и Абоба: Google назвал самые популярные поисковые запросы украинцев

Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей в поиск Google за 2021 год.

Google рассказал, что украинцы искали в 2021 году

В этом году самым популярным поисковым запросом в Google Украина стал Евро 2020 (Евро 2020).

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На втором месте – громкий сериал «Игра в кальмара», а за ним «Холостяк 2021″ и сервис для онлайн-обучения «Классрум».

Украинцы также много интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021 года.

Самые популярные запросы:

  1. Евро 2020

  2. Игра в кальмара

  3. Холостяк 2021

  4. Классрум

  5. Украина Англия

  6. Усик Джошуа

  7. Евровидение 2021

  8. Украина Швеция

  9. Олимпиада 2021

  10. Вступ 2021

Персона:

  1. Александр Усик

  2. Алексей Навальный

  3. МакSим

  4. Сергій Стерненко

  5. Адель Асанти

  6. Алек Болдуин

  7. Жан Беленюк

  8. Джо Байден

  9. Злата Огневич

  10. Андрей Ярмоленко

Фильм:

  1. Веном 2

  2. Отряд самоубийц 2

  3. Круэлла

  4. Гнев человеческий

  5. Красное уведомление

  6. Лига справедливости Зака Снайдера

  7. После 3

  8. Босс молокосос 2

  9. Дюна

  10. Душа

Сериал:

  1. Игра в кальмара

  2. Джинни и Джорджия

  3. Жуки 2 сезон

  4. Постучись в мою дверь

  5. Отпуск

  6. Атака титанов

  7. Трудные подростки 3 сезон

  8. Бриджертоны

  9. Милиционер с Рублевки

  10. Папик 2 сезон

ТВ-шоу:

  1. Холостяк 2021

  2. Євробачення 2021

  3. Холостячка 2

  4. Пацанки 6 сезон

  5. Игра на ТНТ

  6. Оскар 2021

  7. Маска

  8. Супербабуся

  9. Звезды в Африке

  10. Танці з зірками

Утраты:

  1. Принц Филипп

  2. Владимир Меньшов

  3. Жан-Поль Бельмондо

  4. Григорий Чапкис

  5. Антон Поляков

  6. Александр Шаляпин

  7. Андрей Мягков

  8. Саид Губденский

  9. Петр Мамонов

  10. Валерий Гаркалин

Покупка:

  1. Поп-ит

  2. Билет на поезд

  3. iPhone 13

  4. Симпл-димпл

  5. Пропуск на транспорт в Киеве

  6. Санки

  7. Сертификат о вакцинации

  8. PlayStation 5

  9. Биткоин

  10. Витамин

Вопрос: “Що таке?/Что такое?”

  1. Немного об авторе
    Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
    Тэги: Google
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