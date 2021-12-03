Игра в кальмара, Евро 2020 и Абоба: Google назвал самые популярные поисковые запросы украинцев

Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей в поиск Google за 2021 год.

Google рассказал, что украинцы искали в 2021 году



В этом году самым популярным поисковым запросом в Google Украина стал Евро 2020 (Евро 2020).

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На втором месте – громкий сериал «Игра в кальмара», а за ним «Холостяк 2021″ и сервис для онлайн-обучения «Классрум».

Украинцы также много интересовались спортивными событиями и конкурсом Евровидения 2021 года.

Самые популярные запросы:

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

Персона:

Александр Усик Алексей Навальный МакSим Сергій Стерненко Адель Асанти Алек Болдуин Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрей Ярмоленко

Фильм:

Веном 2 Отряд самоубийц 2 Круэлла Гнев человеческий Красное уведомление Лига справедливости Зака Снайдера После 3 Босс молокосос 2 Дюна Душа

Сериал:

Игра в кальмара Джинни и Джорджия Жуки 2 сезон Постучись в мою дверь Отпуск Атака титанов Трудные подростки 3 сезон Бриджертоны Милиционер с Рублевки Папик 2 сезон

ТВ-шоу:

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Утраты:

Принц Филипп Владимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорий Чапкис Антон Поляков Александр Шаляпин Андрей Мягков Саид Губденский Петр Мамонов Валерий Гаркалин

Покупка:

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