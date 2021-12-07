В Китае с помощью искусственного интеллекта разработали электромагнитное супер-оружие

Опытный образец оружия разработан профессором Чжан Сяо и ее командой из Военно-морского инженерного университета в Ухане.

Американская электромагнитная винтовка GR-1 Anvil.



Об этом сообщает South China Morning Post.

Оружие имеет 12-сантиметровый ствол и три катушки, которые генерируют электромагнитное поле.

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В этом оружии пуля вылетает бесшумно с огромной скоростью благодаря мощному электроимпульсу. При этом энергию выстрела можно наращивать простым удлинением ствола с катушками.

Созданное в Ухане оружие похоже на американскую GR-1 Anvil. Но китайские ученые значительно уменьшили его размеры и в то же время увеличили его мощность.

Для создания этого оружия ученые использовали нейросети, которые рассчитали оптимизированные варианты, позволяющие увеличить эффективность оружия в несколько раз.

Сейчас ученые работают над созданием электромагнитной пушки для кораблей.

Ранее Власти писали, что российские военные проводят в Сирии испытания электромагнитного оружия, разработанного частными компаниями.

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