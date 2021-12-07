В Китае с помощью искусственного интеллекта разработали электромагнитное супер-оружие
Опытный образец оружия разработан профессором Чжан Сяо и ее командой из Военно-морского инженерного университета в Ухане.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Оружие имеет 12-сантиметровый ствол и три катушки, которые генерируют электромагнитное поле.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В этом оружии пуля вылетает бесшумно с огромной скоростью благодаря мощному электроимпульсу. При этом энергию выстрела можно наращивать простым удлинением ствола с катушками.
Созданное в Ухане оружие похоже на американскую GR-1 Anvil. Но китайские ученые значительно уменьшили его размеры и в то же время увеличили его мощность.
Для создания этого оружия ученые использовали нейросети, которые рассчитали оптимизированные варианты, позволяющие увеличить эффективность оружия в несколько раз.
Сейчас ученые работают над созданием электромагнитной пушки для кораблей.
Ранее Власти писали, что российские военные проводят в Сирии испытания электромагнитного оружия, разработанного частными компаниями.