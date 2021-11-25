Под Киевом расчленили и сожгли 23-летнюю девушку: ребенка подбросили отцу

23-летнюю жительницу Ужгорода, об исчезновении которой недавно сообщила в полицию ее мать, обнаружили мертвой в Киевской области.

Труп девушки вывезли в лесистую местность



Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Закарпатской области. По словам правоохранителей, к ним 30 ноября обратилась женщина с заявлением о пропаже дочери.

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По ее словам, она уже более 10 дней не выходит на связь и оставила без присмотра своего малолетнего ребенка.

Сотрудники уголовного розыска в течении двух дней выяснили жуткие обстоятельства исчезновения девушки.

20 ноября она вместе со своим 2-летним сыном поездом приехала в столицу, после чего гостила у своих знакомых в Киевской области.

По этому адресу наведались с обыском и правоохранители.

25-летний хозяин заметно нервничал, представился чужим именем и даже предъявил правоохранителям поддельный паспорт.

Подозрения правоохранителей подтвердились, когда в квартире они нашли документы исчезнувшей девушки и части человеческого тела, которые, вероятно, также принадлежали пропавшей.

Далее следователи выяснили, что девушка действительно с ребенком гостила у подозреваемого. В ночь с 21 на 22 ноября они вместе с общей знакомой употребляли наркотические вещества, после этого жительница Ужгорода загадочно умерла.

Во время допроса подозреваемый признался, что вместе с сообщницей решили избавиться от тела умершей.

Используя парики и другие средства маскировки, они купили в магазине уголь и химическое вещество. После этого дождались ночи, завернули умершую в ковер и вывезли в лесную местность. Здесь они расчленили тело и подожгли. Остатки облили химическим веществом и зарыли.

После этого, чтобы максимально скрыть следы, сообщница отвезла ребенка умершей в Ужгород и оставила его в квартире, где он и проживал вместе с мамой.

С мобильного телефона умершей она написала сообщение отцу мальчика, чтобы тот забрал сына к себе. После этого женщина сразу же покинула пределы страны.

Ее ранее судимого подельника сотрудники полиции задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В его жилище, кроме остатков тела человека, следователи изъяли амфетамин и марихуану.

В настоящее время задержанный подозревается в совершении наркопреступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 1 094 500 гривен.

По выводам специалистов, которые будут проводить экспертные исследования изъятых остатков тела и устанавливать причину смерти, будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.

Ранее Власти сообщали, что в Одесской области мужчина зарезал односельчанина и спрятал его труп в диван.

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Тэги: Киев, убийство, Ужгород