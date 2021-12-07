Байден и Путин проговорили 2 часа и 5 минут: общались «жестко один на один»

Видеовстреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена завершилась, лидеры общались чуть больше двух часов.

Байден и Путин общались болььше двух часов



Встреча началась в 17:08 по киевскому времени. Путин во время переговоров находился в Сочи, а Байден — в Вашингтоне.

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Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В прямом эфире показали только начало встречи, где два лидера приветствуют друг друга.

Байден после приветствия выразил сожаление, что они с Путиным не смогли встретиться на саммите G20 в Риме, и сказал, что надеется в следующий раз на саммите «двадцатки» пообщаться с российским коллегой лично.

Телеканал «Россия 1″ продемонстрировал кадры из кабинета президента РФ в его сочинской резиденции «Бочаров ручей», в котором Путин проводил переговоры с Байденом посредством видеосвязи.

На рабочем столе президента РФ была установлена кнопка, посредством которой, по словам корреспондента телеканала, Путин мог связаться с кем-то вне своего кабинета.

«Дело в том, что переговоры шли жестко в режиме «один на один», то есть даже переводчики находились в другом помещении, в этом зале был только президент. Соответственно, если ему был необходим, например, адъютант, помощник, он мог нажать эту кнопку», – рассказал корреспондент.

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Тэги: Джо Байден, Владимир Путин