Байден перенес звонок Зеленскому, но позвонил европейским лидерам

Президент США Джо Байден перенес запланированный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после общения с российским коллегой Владимиром Путиным, но снова пообщался с лидерами европейских стран.

Об этом сообщил в Twitter американский журналист и корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер со ссылкой на брифинг национального советника по безопасности США Джейка Салливана.

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Он отметил, что после разговора с Путиным Байден снова пообщался с главами Франции, Германии, Италии и Британии.

Разговор с Зеленским президент США перенес на четверг, 9 декабря.

Миллер также отметил, что Офис Зеленского надеялся на общение с Байденом в день переговоров.

Как сообщали Власти, видеовстреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена завершилась 7 декабря, лидеры общались чуть больше двух часов.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден