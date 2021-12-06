Макрон пообщается с Путиным и Зеленским в ближайшеее время

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон постарается вернуть Путина в Нормандский формат



Об этом сообщило Ouest France. Издание напомнило, что Макрон накануне переговоров лидеров США и России участвовал в телефонных переговорах глав США, Германии, Великобритании и Италии.

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Глава пяти государств и правительств подтвердил свою решимость работать вместе, чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях против России, во время своей рабочей поездки в Шер во вторник, 7 декабря, Макрон сказал, что необходимо дождаться итогов переговоров между Байденом и Путиным перед тем, как рассматривать вопрос ужесточения санкций.

«Наша стратегия — начать работу и процесс мирного урегулирования. Идея состоит в том, чтобы попытаться повторно привлечь Путина в работу “нормандского формата”, — заявил Макрон.

Он также подчеркнул, что этот формат позволит снять напряженность.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуации в Украине с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Кроме того, Байден перенес запланированный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после общения с российским коллегой Владимиром Путиным, но снова пообщался с лидерами европейских стран.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, нормандский формат, Эммануэль Макрон