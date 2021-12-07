Во Франции – всплеск госпитализаций больных COVID-19
Министерство здравоохранения сообщило, что количество пациентов с коронавирусом в больницах выросло на 618 человек – до 12714.
Об этом сообщает The Guardian.
Более высокий показатель – 732 пациента – был зафиксирован 6 апреля. Тогда общее количество госпитализированных превысило 30600 человек.
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Количество больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии выросло на 160 человек – до 2351. Это также является вторым по величине показателем: 6 апреля количество пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось на 193 человека – до 5626.
По мнению эпидемиологов, рост заболеваемости происходит из-за штамма «Дельта». Сейчас он является в стране основным. Ожидается, что в ближайшие месяцы его сменит штамм «Омикрон», но пока его выявили лишь в 12 случаях.
В воскресенье Министерство здравоохранения Франции сообщило о более чем 42 тысячах случаев заболевания COVID-19.
Ранее Власти писали, что премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в понедельник о новых ограничениях в связи с пятой волной пандемии COVID-19.