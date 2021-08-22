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Главная » Мир » Политика
09:58 08 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США договорились с Германией о закрытии “Северного потока – 2” в случае агрессии РФ против Украины

Официальные лица заявили членам Конгресса США, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода, если Россия вторгнется в Украину.

Газопровод еще не сертифицирован и пока проходит проверку.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление помощника одного из конгрессменов.

В Вашингтоне уверяют, что Германия взяла на себя обязательства в отношении газопровода в случае «агрессивных действий» России в Украине.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также считает, что этот газопровод может стать для Запада рычагом воздействия на российского президента.

«Если Владимир Путин хочет, чтобы российский газ шел по этому трубопроводу, он, возможно, не станет рисковать и вторгаться в Украину», – отметил он.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден трижды отказывался вводить санкции против «Северного потока – 2».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Германия, США, российская агрессия, Северный поток – 2
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