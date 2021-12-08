Путину нужна Украина, чтобы возродить Советский Союз, – Белый дом

Президент России Владимир Путин хочет захватить Украину, чтобы войти в историю, возродив Советский Союз.

Нуланд объяснила, чего хочет Путин



Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она высказала свое мнение во время брифинга после переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой.

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Глава РФ рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния.

По словам Нуланд, есть опасения полагать, что Путин стремится воссоздать Советский Союз как свое наследие. При этом неизвестно, удовлетворит ли он свой аппетит или решит пойти еще дальше.

Однако в Кремле недооценивают США и Евросоюз, которые готовые противостоять его агрессии.

«Есть множество причин, почему никому из нас не стоит желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России», – объяснила замгоссекретаря.

Как сообщали Власти, в Администрации США полагает, что в ближайшие дни можно будет увидеть результаты переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: США, СССР, Владимир Путин, Виктория Нуланд