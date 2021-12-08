НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:26 08 Декабря 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Путину нужна Украина, чтобы возродить Советский Союз, – Белый дом

Президент России Владимир Путин хочет захватить Украину, чтобы войти в историю, возродив Советский Союз.

Нуланд объяснила, чего хочет Путин

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она высказала свое мнение во время брифинга после переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Глава РФ рассматривает Украину и бывшие  советские республики как зону своего влияния.

По словам Нуланд, есть опасения полагать, что Путин стремится воссоздать Советский Союз как свое наследие. При этом неизвестно, удовлетворит ли он свой аппетит или решит пойти еще дальше.

Однако в Кремле недооценивают США и Евросоюз, которые готовые противостоять его агрессии.

«Есть множество причин, почему никому из нас не стоит желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России», – объяснила замгоссекретаря.

Как сообщали Власти, в Администрации США полагает, что в ближайшие дни можно будет увидеть результаты переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: США, СССР, Владимир Путин, Виктория Нуланд
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.12.2021 08:18
Какой выбор они сделают: в США надеются увидеть результаты переговоров Байдена и Путина в ближайшие дни
ТОР
03.12.2021 11:18
Названа дата встречи Байдена и Путина и главная тема для торгов
ТОР
02.12.2021 08:13
В США ответили на угрозы Путина Украине из-за возможного вступления в НАТО
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Белый дом и Кремль по-разному оценили переговоры Байдена и Путина

06:47 Мир

Ученые выяснили, сочетание каких вакцин дает наибольшую защиту от COVID-19

23:37 Мир

Байден и Путин проговорили 2 часа и 5 минут: общались «жестко один на один»

20:04 Мир

Названо обязательное условие получения тысячи за вакцинацию: у многих его нет

14:20 Украина

С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

12:39 Украина

Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото

10:48 Украина

Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

01:11 Мир

Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии

00:59 Мир

Жительница Винницы организовала бордель: какие цены и кто работал

16:23 Украина

Зеленский поздравил украинских военных и уехал на восток

14:13 Украина

В НАТО раскрыли план России отсечь страны Балтии от альянса за два часа

13:37 Мир

Новости | NetGameSlots.com