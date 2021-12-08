Ученые рассказали, кто больше других рискует умереть от COVID-19
Выяснилось, что люди с психическими расстройствами в разы чаще попадают в больницу и умирают от коронавируса.
Об этом сообщается в исследовании, которое было опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.
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Исследователи из Манчестерского университета в Великобритании проанализировали данные заболевших COVID-19 людей, которые страдают психическими расстройствами.
Среди них – 1925 человек, страдающих шизофренией или другими психотическими расстройствами, 1483 пациентов с биполярным расстройством и 41 448 человек с депрессивным расстройством.
В ходе исследования выяснилось, пациенты с психотическими расстройствами имеют риск умереть от COVID-19 в 4,84 раза выше, чем для людей без тяжелых психических заболеваний.
Для людей с биполярным расстройством подобный риск оказался выше в 3,76 раз, а у людей с депрессивным расстройством в 1,99 раз.
Также, согласно исследованию, людей с психическими расстройствами чаще госпитализируют из-за коронавируса. Подобных пациентов госпитализируют в 30% случаев. Для сравнения людей без тяжелых психических заболеваний госпитализируют в 16,6% случаев.
Ученые также получили неутешительные данные и по смертности среди госпитализированных людей с психическими расстройствами – более половины из них умирают после госпитализации, в то время как пациенты без серьезных психических заболеваний умирают только в 37,5% случаев.
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