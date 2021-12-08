НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
12:13 08 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые рассказали, кто больше других рискует умереть от COVID-19

Выяснилось, что люди с психическими расстройствами в разы чаще попадают в больницу и умирают от коронавируса.

Людей с психическими расстройствами чаще госпитализируют из-за коронавируса

Об этом сообщается в исследовании, которое было опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Исследователи из Манчестерского университета в Великобритании проанализировали данные заболевших COVID-19 людей, которые страдают психическими расстройствами.

Среди них – 1925 человек, страдающих шизофренией или другими психотическими расстройствами, 1483 пациентов с биполярным расстройством и 41 448 человек с депрессивным расстройством.

В ходе исследования выяснилось, пациенты с психотическими расстройствами имеют риск умереть от COVID-19 в 4,84 раза выше, чем для людей без тяжелых психических заболеваний.

Для людей с биполярным расстройством подобный риск оказался выше в 3,76 раз, а у людей с депрессивным расстройством в 1,99 раз.

Также, согласно исследованию, людей с психическими расстройствами чаще госпитализируют из-за коронавируса. Подобных пациентов госпитализируют в 30% случаев. Для сравнения людей без тяжелых психических заболеваний госпитализируют в 16,6% случаев.

Ученые также получили неутешительные данные и по смертности среди госпитализированных людей с психическими расстройствами – более половины из них умирают после госпитализации, в то время как пациенты без серьезных психических заболеваний умирают только в 37,5% случаев.

Как ранее сообщали Власти, ученые выяснили, сочетание каких вакцин дает наибольшую защиту от COVID-19.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: психические расстройства, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.12.2021 08:27
Во Франции – всплеск госпитализаций больных COVID-19
ТОР
07.12.2021 23:37
Ученые выяснили, сочетание каких вакцин дает наибольшую защиту от COVID-19
ТОР
07.12.2021 11:14
Во Франции закрывают ночные клубы и вводят масочный режим в школах
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Германии танк столкнулся с внедорожником: двое погибших

10:56 Мир

Белый дом и Кремль по-разному оценили переговоры Байдена и Путина

06:47 Мир

Ученые выяснили, сочетание каких вакцин дает наибольшую защиту от COVID-19

23:37 Мир

Байден и Путин проговорили 2 часа и 5 минут: общались «жестко один на один»

20:04 Мир

С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

12:39 Украина

Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото

10:48 Украина

Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

01:11 Мир

Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии

00:59 Мир

Жительница Винницы организовала бордель: какие цены и кто работал

16:23 Украина

Зеленский поздравил украинских военных и уехал на восток

14:13 Украина

В НАТО раскрыли план России отсечь страны Балтии от альянса за два часа

13:37 Мир

Новости | NetGameSlots.com