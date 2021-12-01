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12:58 08 Декабря 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Эрдоган снова предложил посредничество между РФ и Украиной

Президент Турции вновь выразил желание быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь хочет выступить посредником в урегулировании конфликта между РФ и Украиной

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

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Президент Турции Тайип Эрдоган вновь хочет выступить посредником в урегулировании конфликта между РФ и Украиной «в любом формате по их желанию».

«С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате. Конечно, мы без колебаний готовы делать все, что в наших силах, ради мира в этом районе», — заявил турецким журналистам президент Турции.

Кроме того, по его словам Эрдогана, Турция внимательно следит за событиями в Украине и рядом с ее границами.

«Мы хотим, чтобы напряженность не усиливалась, и в регионе сохранялась стабильность. Турция готова оказать поддержку, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной, которая в последние недели обострилась, и наладить канал диалога», — отметил турецкий президент.

Как ранее сообщали Власти, Турция уже выражала заинтересованность в посредничестве урегулирования конфликта между РФ и Украиной, однако в Кремле инициативу Эрдогана не приняли, указав на то, что Москва не является стороной конфликта.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Турция, эрдоган, рф
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