Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Немецкие законодатели избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии.

Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц



Об этом сообщило Reuters. Таким образом 16-летнее консервативное правление Ангелы Меркель завершилось.

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63-летний Шольц, занимавший пост вице-канцлера и министра финансов в уходящем правительстве Меркель, получил явное большинство в 395 голосов депутатов нижней палаты парламента Бундестага.

После того, как президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер утвердит Шольца в новой должности в замке Бельвю, он вернется в парламент, чтобы принести присягу перед законодателями.

Во второй половине дня Меркель передаст канцелярию новому лидеру крупнейшей экономики Европы, которая столкнулась с жестокой четвертой волной коронавирусной инфекции.

Благодаря своей приземленной и серьезной манере поведения, Шольц позиционирует себя как естественного преемника Меркель и надежную пару рук, которая поможет Германии справиться с проблемами, начиная от борьбы с климатическим кризисом и заканчивая борьбой с более конфронтационной Россией и более напористым Китаем.

Как сообщали Власти, 29 сентября тогда еще канцлер Германии Ангела Меркель поздравила своего вероятного преемника Олафа Шольца с победой его партии Социал-демократов на выборах в Бундестаг.

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Тэги: Германия, Олаф Шольц