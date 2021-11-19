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13:53 08 Декабря 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Под Киевом фура сбила пешехода

На трассе Киев-Одесса водитель фуры сбил пешехода.

Правоохранители начали досудебное расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Вечером 7 декабря на трассе Киев-Одесса 34-летний дальнобойщик совершил наезд на 37-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В момент приезда спасательных служб и полиции, пострадавший находился под колесами автомобиля. Медики диагностировали у него переломы основания черепа, грудной клетки и ноги.

Место происшествия

Правоохранители начали досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщали Власти, в тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, дтп, пешеход, фура
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