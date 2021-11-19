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13:53 08 Декабря 2021 38 Комментарии
Под Киевом фура сбила пешехода
На трассе Киев-Одесса водитель фуры сбил пешехода.
Правоохранители начали досудебное расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области.
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Вечером 7 декабря на трассе Киев-Одесса 34-летний дальнобойщик совершил наезд на 37-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
В момент приезда спасательных служб и полиции, пострадавший находился под колесами автомобиля. Медики диагностировали у него переломы основания черепа, грудной клетки и ноги.
Правоохранители начали досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как ранее сообщали Власти, в тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода.
Тэги: Киев, дтп, пешеход, фура
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