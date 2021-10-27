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14:40 08 Декабря 2021 Просмотров 1388   КомментариевКомментарии

В Кремле оценили возможность возрождения Советского Союза

Дмитрий Песков опроверг заявление Белого дома о желании РФ возродить СССР.

Песков заявил, что воссоздание СССР невозможно

Об этом сообщает «INTERFAX.RU».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая заявила, что действия Путина говорят о его желании возродить СССР.

Так, по словам Пескова, действия России, которые он назвал «интеграционными процессами», не являются попыткой реинкарнации Советского Союза. Более того, Песков заявил, что воссоздание СССР невозможно и Нуланд, по его словам, это прекрасно понимает.

Он также отметил, что бывшие на территории бывших советских республик уже давно существуют различные объединения и союзы, такие например как СНГ, ЕврАзЭс и Союзное государство Россия-Белоруссия. Однако, по словам Пескова, ни одно из этих объединений не является попыткой реинкарнации СССР.

«Потому что на пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства, и на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга», — отметил Песков.

Как ранее сообщали Власти, Путину нужна Украина, чтобы возродить Советский Союз, – Белый дом.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, СССР, песков
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