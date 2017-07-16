Ганнибал Лектер у вас дома: ученые выяснили, что все кошки-психопаты. Анкета-проверка

Зоопсихологи не призывают людей перевоспитывать своих домашних любимцев. Их психологические отклонения признаны лишь по человеческим меркам.

Британские ученые обнаружили у кошек признаки психопатии



Все домашние кошки с психологическими отклонениями - и это нормально. К такому выводу пришли ливерпульские зоопсихологи, пишет Daily mail.

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Если непонятное поведение вашей кошки заставляет вас думать, что это может быть кошачий психопат, теперь есть способ выяснить это. Психологи изучили отношения между тысячами кошек и их хозяевами, чтобы разработать подробную анкету, которую вы можете использовать для анализа своего питомца.

Анкета представлена в форме 46 утверждений, в которых владельцы оценивают, насколько хорошо каждое утверждение описывает своего питомца. Примеры включают:

«Моя кошка мучит свою добычу, а не сразу убивает»; «Моя кошка громко вокализирует (например, мяукает, воет) без видимой причины»; и «Моя кошка очень возбудима (например, переходит в «овердрайв» и теряет координацию движений)».

Результаты помогут измерить уровень «подлости» кошки – таких черт, как отсутствие сочувствия и бездушной агрессии, «расторможенность», которая представляет собой проблемы с поведенческой сдержанностью, и «смелость», которая является мерой социального доминирования и низкого уровня. страха. Тест также измеряет уровень недружелюбия животного к людям и другим домашним животным.

Хотя выяснение того, сколько Ганнибала Лектера у вас дома, может показаться забавным, у этого инструмента есть серьезная сторона. Команда надеется, что это поможет улучшить отношения между кошками и хозяевами и, как следствие, сократить количество домашних животных, оказавшихся в приютах или усыпляемых. Зоопсихолог из Ливерпульского университета, сказала, что анкету могут использовать владельцы или ветеринары, чтобы выявить нежелательное поведение и улучшить среду обитания кошек, которая соответствует их характеру.

«Кошке, имеющей высокий балл по шкале «смелости», могут быть полезны большие кошачьи деревья и высокие когтеточки, поскольку предполагают, что смелая кошка любит исследовать и лазать», – сказала она.

«Обогащение окружающей среды таких кошек может уменьшить агонистическое поведение по отношению к людям, другим домашним животным и имуществу».

Здесь можно узнать, психопат ли ваш кот?

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Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: домашние животные, кошки-психопаты, Ганнибал Лектер