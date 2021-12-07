Зеленский подписал закон о тысяче за вакцинацию

Президент Украины подписал закон о выделении тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

Закон был одобрен еще 2 декабря, однако только сегодня он был возвращен с подписью президента



Об этом свидетельствуют данные с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Сегодня, 8 декабря президент Украины подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год, которые предполагают выделение по 1000 грн каждому полностью вакцинированному украинцу.

Закон был одобрен еще 2 декабря, однако только сегодня он был возвращен с подписью президента.

Ожидается, что выплаты начнут осуществляться с 19 декабря через портал “Дія”.

Деньги можно будет потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на железнодорожное или авиаперевозки;

покупку книг.

Программа выплат была названа «эПоддержка». Выплаты будут осуществляться за счет поступлений НДС с импорта в размере 10,2 млрд грн.

Напомним, обязательным условием для получения тысячи гривен за вакцинацию является COVID-сертификат именно в приложении «Дія».

Власти рассказывали как сгенерировать COVID-сертификат и что делать, если он не подтягивается в «Дія».

Ранее Власти сообщали:

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.

Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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