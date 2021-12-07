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15:36 08 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Зеленский подписал закон о тысяче за вакцинацию

Президент Украины подписал закон о выделении тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

Закон был одобрен еще 2 декабря, однако только сегодня он был возвращен с подписью президента

Об этом свидетельствуют данные с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Сегодня, 8 декабря президент Украины подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год, которые предполагают выделение по 1000 грн каждому полностью вакцинированному украинцу.

Закон был одобрен еще 2 декабря, однако только сегодня он был возвращен с подписью президента.

Ожидается, что выплаты начнут осуществляться с 19 декабря через портал “Дія”.

Деньги можно будет потратить на:

  • абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
  • билет в кинотеатр или театр;
  • поход в музей;
  • билет на железнодорожное или авиаперевозки;
  • покупку книг.

Программа выплат была названа «эПоддержка». Выплаты будут осуществляться за счет поступлений НДС с импорта в размере 10,2 млрд грн.

Напомним, обязательным условием для получения тысячи гривен за вакцинацию является COVID-сертификат именно в приложении «Дія».

Власти рассказывали как сгенерировать COVID-сертификат и что делать, если он не подтягивается в «Дія».

Ранее Власти сообщали:

  • Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.

  • Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: закон, Выплаты, тысяча Зеленского
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