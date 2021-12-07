Зеленский подписал закон о тысяче за вакцинацию
Президент Украины подписал закон о выделении тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.
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Сегодня, 8 декабря президент Украины подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год, которые предполагают выделение по 1000 грн каждому полностью вакцинированному украинцу.
Закон был одобрен еще 2 декабря, однако только сегодня он был возвращен с подписью президента.
Ожидается, что выплаты начнут осуществляться с 19 декабря через портал “Дія”.
Деньги можно будет потратить на:
- абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
- билет в кинотеатр или театр;
- поход в музей;
- билет на железнодорожное или авиаперевозки;
- покупку книг.
Программа выплат была названа «эПоддержка». Выплаты будут осуществляться за счет поступлений НДС с импорта в размере 10,2 млрд грн.
Напомним, обязательным условием для получения тысячи гривен за вакцинацию является COVID-сертификат именно в приложении «Дія».
Власти рассказывали как сгенерировать COVID-сертификат и что делать, если он не подтягивается в «Дія».
Ранее Власти сообщали:
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Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.
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Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.
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Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.