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17:05 08 Декабря 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Французские истребители над Черным морем напугали Россию: была поднята авиация

Россия подняла в воздух истребители Су-27 для сопровождения над Черным морем двух тактических истребителей «Мираж-2000″ и «Рафаль», а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции.

Французские истребители приблизились к гронице с Россией

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

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«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что нарушения государственной границы РФ не было допущено.

Первоначально приближающиеся к госгранице России воздушные цели обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

Для их опознания и недопущения пересечения границы подняли в воздух российские истребители.

«Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств», – подчеркнули в Наццентре управления обороной.

Как сообщали Власти, Великобритания подняла свои истребители в ответ на приближение российских бомбардировщиков.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, черное море, ввс, истребители
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