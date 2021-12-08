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17:06 08 Декабря 2021 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

В Киеве Toyota въехал в мусоровоз пока ее водитель дрался с прохожим

В результате конфликта между пешеходом и водителем, авто последнего въехало в мусоровоз.

Причиной ДТП стал конфликт, который произошел между пешеходом и водителем

Об этом сообщает «Київ Оперативний» в Telegram.

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В Киеве на улице Ревуцкого произошло ДТП – неуправляемый автомобиль «Toyota» без водителя врезался в мусоровоз.

Причиной этому послужил конфликт, который произошел между пешеходом и водителем упомянутого автомобиля «Toyota». Последний проезжая по дороге въехал в большую лужу и облил проходящего рядом мужчину, из-за чего пешеход ударил по автомобилю.

Водитель авто не оценил поступок мужчины, выскочил из своего и накинулся на мужчину с кулаками. В ходе потасовки водитель не заметил, как его авто начало движение и врезалось в стоящий впереди мусоровоз.

Чем закончился конфликт неизвестно, однако на кадрах видеозаписи видно, что после ДТП драка между водителем авто и пешеходом продолжилась.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве драка спровоцировала смертельное ДТП: погиб полицейский.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, дтп, конфликт, пешеход
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