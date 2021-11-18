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18:49 08 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Закарпатье две детские банды грабили и избивали людей

В Ужгороде задержали банду несовершеннолетних, которая грабила и избивала прохожих.

Один из задержанных подростков

Об этом сообщает полиция Закарпатской области в Facebook.

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Полиция Ужгорода прекратила деятельность двух преступных групп, которые состояли из несовершеннолетних. Подростки нападали на прохожих и отбирали у них деньги и ценные вещи.

Первая кража произошла на Православной набережной – трое подростков пытались отобрать у местной жительницу сумку, однако та оказала сопротивление из-за чего злоумышленникам удалось похитить только те денежные купюры, которые выпали из сумки потерпевшей.

Полиция задержала подростков по горячим следам. Ими оказались практически дети 12, 13 и 14-летнего возраста. Самого старшего из них отправили в СИЗО, с родителями остальных ребят работают следователи и ювенальные полицейские. За совершенное им грозит до 4 лет лишения свободы.

Следующий эпизод произошел уже через несколько часов после первой кражи. На улице Корзо подростки напали на супружескую пару. В ходе драки злоумышленники отобрали у мужа и жена мобильные телефоны и скрылись в неизвестном направлении. Нападавшие разбили лицо мужчине и выбили несколько зубов.

Злоумышленников задержали по горячим следам, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие по обоим делам продолжается.

Как ранее сообщали Власти, на Ривненщине подростки напали на полицейского: ему пришлось открыть огонь.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: банда, несовершеннолетние, разбой
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