Зеленский поставил три задачи перед ТКГ по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу будут решены три важных вопроса.

Зеленский озвучил задачи для ТКГ



Об этом сообщило Интерфакс-Украина. Заседание пройдет в среду, 8 декабря.

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«Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос – это обмен пленными, и третий вопрос – открытие КПВВ”, – подчеркнул глава государства.

Как сообщали Власти, лидеры государств и правительств формата «Квинт» (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания) выступили за возобновление переговоров России с Украиной в Нормандском формате.