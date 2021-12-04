Названы четыре сценария российской агрессии против Украины: реакция Запада будет разной

Если Россия решиться применить агрессию по отношению к Украине, она это может осуществить по четырем сценариям, предполагающим различную реакцию Запада.

Большинство вариантов связаны с большими и кровавыми потерями для России



Об этом написало профильное военное англоязычное издание Defense News. Оно описало четыре возможных сценария российского военного вторжения в Украину, если Путин на это решится.

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В своем анализе издание не рассматривало гибридные усилия, такие как подстрекательство к государственному перевороту, чего опасается президент Украины Владимир Зеленский.

Журналисты отметили, что реакция Запада на военное нападение будет разной в зависимости от того, какую альтернативу выберет Путин.

Первый вариант – оккупировать всю Украину. Это кажется маловероятным, так как очень рискованно с дипломатической точки зрения и дорого в военном отношении для Москвы.

Ответ Запада на тотальное вторжение может быть жестоким, включая, возможно, предоставление Украине авиации для защиты Киева.

“Это может привести к эскалации конфликта и серьезной войне, несмотря на отсутствие обязательств по статье 5. Вероятно, Путин это знает. Следовательно, он, вероятно, – надеюсь, – сдерживается”, – сказано в материале.

Вторая альтернатива – Россия захватит все побережье Украины от Донецка до Молдовы, включая Одессу. В случае успеха Украина окажется без выхода к морю, потеряет до половины своей территории, а Путин будет контролировать регионы с преобладанием русскоговорящих граждан Украины.

Но ему также придется занять преимущественно украиноязычную территорию между Одессой и Крымом, удержать которую в военном отношении будет очень сложно.

Ответ Запада также будет суровым, включая, возможно, некоторую форму более тесных отношений с НАТО для защиты того, что останется от Украины. Эксперты назвали этот вариант также маловероятным.

Третий сценарий – захватить береговую линию от Донецка до Крыма по Азовскому морю через Мариуполь. В основном это русскоязычная или двуязычная территория. Кроме того, контроль всего Азовского моря имел бы большое стратегическое значение для России. Крым будет связан по суше с остальной Россией. Это тоже привело бы к очень тяжелым боям, и потери русских войск были бы значительными.

Вероятно, будет сильная реакция НАТО. Однако Запад с меньшей вероятностью направит военную силу для прямой поддержки украинских вооруженных сил, поскольку эта деятельность ведется не вблизи границ НАТО, а в основном в русскоязычных регионах. Вероятны масштабные санкции Запада и поставки оружия Киеву.

Четвертая альтернатива – аннексия Донбасса, оккупированного российскими войсками. Это может быть достигнуто с вводом дополнительных российских войск в Украину или даже без него.

Нынешнее расположение сил России на границах Украины может послужить сигналом для Киева не реагировать на аннексию военным путем.

Это будет наименее опасным из четырех вариантов для Путина, поскольку российские войска уже находятся там, и ему уже удалось избежать наказания за одну аннексию.

“Тем не менее, он потеряет всякую претензию на оправдание своих «зеленых человечков» и на российскую невиновность. Запад, вероятно, ответит дипломатично, гораздо более жесткими экономическими санкциями и массовыми поставками оружия Украине, но не развертыванием западных военных сил для защиты Украины”, – сказано в материале.

По мнению издания, эта четвертая альтернатива может быть самым привлекательным вариантом для Путина, если он решит применить силу.

Как сообщали Власти, США готовы увеличить военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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