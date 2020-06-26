В российском городе по ошибке снесли многоквартирный дом
В России демонтажники случайно уничтожили дом, который не подлежал сносу.
Об этом сообщает «Lenta.ru».
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В Карелии (Россия) работники, которые занимались демонтажем зданий, по ошибке снесли дом не подлежащий сносу.
Здание также было аварийный, однако снести необходимо было дом №17 на улице Новокирпичной, а работники разрушили дом №28.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал – снесенное здание было отключено от коммуникаций, и в нем давно никто не проживал.
В администрации дома отметили, что от разрушенного дома и так планировали избавиться, однако уже в 2022 году.
Занимавшийся демонтажем подрядчик признал свою ошибку и пообещал расчистить территорию за свой счет.
Как ранее сообщали Власти, в Омске аварийный дом снесли вместе с жильцами.