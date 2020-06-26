В российском городе по ошибке снесли многоквартирный дом

В России демонтажники случайно уничтожили дом, который не подлежал сносу.

Разрушенное здание



Об этом сообщает «Lenta.ru».

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В Карелии (Россия) работники, которые занимались демонтажем зданий, по ошибке снесли дом не подлежащий сносу.

Здание также было аварийный, однако снести необходимо было дом №17 на улице Новокирпичной, а работники разрушили дом №28.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал – снесенное здание было отключено от коммуникаций, и в нем давно никто не проживал.

В администрации дома отметили, что от разрушенного дома и так планировали избавиться, однако уже в 2022 году.

Занимавшийся демонтажем подрядчик признал свою ошибку и пообещал расчистить территорию за свой счет.

Как ранее сообщали Власти, в Омске аварийный дом снесли вместе с жильцами.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, дом, ошибка, снос