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19:57 08 Декабря 2021 Просмотров 81   КомментариевКомментарии

Байден и Путин договорились создать спецструктуру по вступлению Украины в НАТО

Президент США Джо Байден во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным предложил создать специальную структуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.

Путин рассказал о договоренностях с Байденом относительно расширения НАТО

Об этом рассказал Путин на пресс-конференции после общения с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Российское агентство ТАСС транслировало мероприятие в YouTube.

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Президент России отметил, что расширение НАТО на востоке является одной из проблем безопасности в стратегической перспективе и подчеркнул, что вступление Украины в Альянс вызывает еще большее беспокойство.

По словам российского президента, идею создания спецструктуры, призванной урегулировать вопросы расширения НАТО и безопасности России, озвучил Байден, но Путин ее тоже поддержал.

Теперь Россия в течение недели намерена предоставить США свои предложения в этом направлении.

«Мы, конечно, сделаем это максимально публично», – пообещал глава Кремля.

Также Путин подчеркнул, что тема вступления Украины в НАТО вызывает «повышенный и законный интерес» со стороны российской, европейской и международной общественности.

«Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае – России», – сказал Путин.

Как сообщали Власти, в Кремле назвали условие вторжения в Украину. Россия нападет, если страна попытается вступить в НАТО.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Украина, НАТО, Джо Байден, Владимир Путин
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