Великобритания выделила Украине миллиард фунтов: куда потратят

Великобритания выделяет дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины.

О материальной помощи договорились во время визита Зеленского в Великобританию



Об этом написал президент Владимир Зеленcкий в Twitter. Он назвал это чудесными новостями из Лондона.

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«Хорошие новости из Лондона: Великобритания выделит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году объем общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов», – написал Зеленский.

Как пояснили на Правительственном портале, эти средства могут быть использованы в ряде сфер, в частности в отраслях здравоохранения, инфраструктуры и «зеленой» энергетики.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, дополнительный миллиард британцы выделят в рамках договоренностей, которые достигли в октябре 2020 года во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию.

«Привлечение этих средств дополнительно к ранее анонсированным 2,5 миллиардам фунтов стерлингов создаст новые возможности для нашей экономики и украинского бизнеса, повысит благосостояние украинских граждан», – отметил Дмитрий Кулеба.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский в среду, 7 октября, начал официальный визит в Великобританию, в рамках которого ожидается подписание ряда двусторонних документов

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Тэги: Великобритания, Владимир Зеленский, инвестиции