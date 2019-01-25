В Мали подорвалась колонна миротворцев ООН: семеро погибших

В среду, 8 декабря, в результате взрыва погибли семеро миротворцев миссии ООН в Мали. Трое получили серьезные ранения.

Патруль миротворцев в Мали.



Об этом сообщает Reuters.

Колонна миротворцев подорвалась на самодельном взрывном устройстве между городами Дуэнца и Севаре – в этом районе действуют группы, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством».

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В среду ни одна из групп не взяла на себя ответственность за теракт.

Мали – одна из беднейших стран Африки. Несмотря на девятилетние усилия международных сил во главе с Францией победить исламистов в Мали не удается.

Миротворческая миссия ООН в Мали (MINUSMA) насчитывает более 13 тысяч военнослужащих. С 2013 года в Мали погибло более 230 миротворцев – больше, чем в десятке других миротворческих миссий ООН.

Ранее Власти писали, что Украина отправила миротворцев в Мали.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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