В Мали подорвалась колонна миротворцев ООН: семеро погибших
В среду, 8 декабря, в результате взрыва погибли семеро миротворцев миссии ООН в Мали. Трое получили серьезные ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Колонна миротворцев подорвалась на самодельном взрывном устройстве между городами Дуэнца и Севаре – в этом районе действуют группы, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством».
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В среду ни одна из групп не взяла на себя ответственность за теракт.
Мали – одна из беднейших стран Африки. Несмотря на девятилетние усилия международных сил во главе с Францией победить исламистов в Мали не удается.
Миротворческая миссия ООН в Мали (MINUSMA) насчитывает более 13 тысяч военнослужащих. С 2013 года в Мали погибло более 230 миротворцев – больше, чем в десятке других миротворческих миссий ООН.
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