НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
10:22 09 Декабря 2021 Просмотров 154   КомментариевКомментарии

План Б: в Великобритании вводят новые ограничения из-за “Омикрона”

Выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит в среду вечером, премьер-министр Борис Джонсон объявил о правительственном «Плане Б» по борьбе с COVID-19 этой зимой.

Премьера предложил не отменять рождественские праздники, но «соблюдать должную осторожность».

Об этом сообщает Sky News.

Премьер-министр предупредил, что новый штамм «распространяется гораздо быстрее», количество случаев заражения «Омикроном» может удваиваться каждые два-три дня.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Новые ограничительные меры включают: рекомендацию работать удаленно с 13 декабря; обязательное ношение масок в театрах и кинотеатрах с 10 декабря; допуск на публичные мероприятия, в клубы, на концерты только для привитых двумя дозами.

Усиленные меры не являются локдауном. По словам премьера, рождественские праздники отменять не нужно, однако «все должны соблюдать должную осторожность».

В Великобритании зарегистрировано более 145000 случаев смерти от COVID-19 за время пандемии.

Ранее Власти писали, что в Великобритании на 6 декабря было зафиксировано 336 случаев инфицирования «Омикроном».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, карантин, штамм омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.12.2021 20:30
“Омикрон” легче передается по воздуху, – ученые
ТОР
29.11.2021 15:39
Украина ужесточила правила въезда в связи с распространением штамма «Омикрон»
ТОР
23.02.2021 02:58
Британское правительство снимает карантинные ограничения
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Археологи обнаружили в Египте мумии с золотыми языками

00:42 Мир

Огромный метеорит взорвался в небе над Сочи. Видео

19:33 Мир

В российском городе по ошибке снесли многоквартирный дом

19:00 Мир

Французские истребители над Черным морем напугали Россию: была поднята авиация

17:05 Мир

В Кремле оценили возможность возрождения Советского Союза

14:40 Мир

В Германии танк столкнулся с внедорожником: двое погибших

10:56 Мир

Белый дом и Кремль по-разному оценили переговоры Байдена и Путина

06:47 Мир

Ученые выяснили, сочетание каких вакцин дает наибольшую защиту от COVID-19

23:37 Мир

Байден и Путин проговорили 2 часа и 5 минут: общались «жестко один на один»

20:04 Мир

Названо обязательное условие получения тысячи за вакцинацию: у многих его нет

14:20 Украина

С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

12:39 Украина

Новости | NetGameSlots.com