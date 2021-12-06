План Б: в Великобритании вводят новые ограничения из-за “Омикрона”

Выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит в среду вечером, премьер-министр Борис Джонсон объявил о правительственном «Плане Б» по борьбе с COVID-19 этой зимой.

Премьера предложил не отменять рождественские праздники, но «соблюдать должную осторожность».



Об этом сообщает Sky News.

Премьер-министр предупредил, что новый штамм «распространяется гораздо быстрее», количество случаев заражения «Омикроном» может удваиваться каждые два-три дня.

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Новые ограничительные меры включают: рекомендацию работать удаленно с 13 декабря; обязательное ношение масок в театрах и кинотеатрах с 10 декабря; допуск на публичные мероприятия, в клубы, на концерты только для привитых двумя дозами.

Усиленные меры не являются локдауном. По словам премьера, рождественские праздники отменять не нужно, однако «все должны соблюдать должную осторожность».

В Великобритании зарегистрировано более 145000 случаев смерти от COVID-19 за время пандемии.

Ранее Власти писали, что в Великобритании на 6 декабря было зафиксировано 336 случаев инфицирования «Омикроном».

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Тэги: Великобритания, карантин, штамм омикрон