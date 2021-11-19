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11:13 09 Декабря 2021 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

На Тернопольщине маршрутка столкнулась с легковушкой: 9 пострадавших

В Тернопольской области рейсовый микроавтобус с пассажирами попал в ДТП.

Место происшествия

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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ДТП произошло среду, 8 декабря на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече возле села Лозовая. Там не разминулись курсировавший из Тернополя в Кременец рейсовый микроавтобус «Mercedes-Benz» и автомобиль «Volkswagen Passat».

В результате столкновения автомобилей пострадало 9 человек, среди них и водитель пассажирского микроавтобуса. У пострадавших диагностировано травмы различной степени тяжести.

За медицинской помощью обратились 9 пострадавших

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении происшествия в ЕДР.

Транспортные средства получили значительные повреждения

Как ранее сообщали Власти, смертельное ДТП на Черниговщине: названа предварительная причина трагедии.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, авария, пострадавшие, тернопольская область
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