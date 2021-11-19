На Тернопольщине маршрутка столкнулась с легковушкой: 9 пострадавших
В Тернопольской области рейсовый микроавтобус с пассажирами попал в ДТП.
Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
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ДТП произошло среду, 8 декабря на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече возле села Лозовая. Там не разминулись курсировавший из Тернополя в Кременец рейсовый микроавтобус «Mercedes-Benz» и автомобиль «Volkswagen Passat».
В результате столкновения автомобилей пострадало 9 человек, среди них и водитель пассажирского микроавтобуса. У пострадавших диагностировано травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении происшествия в ЕДР.
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