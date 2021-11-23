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11:38 09 Декабря 2021 Просмотров 161   КомментариевКомментарии

Американские журналисты показали украинских военных с “Джавелинами” на Донбассе

Украинские военные на Донбассе вблизи линии соприкосновения показали журналистам из ABC News противотанковые ракеты Javelin, которые США поставляют Украине.

Соответствующие фото выложил в Twitter корреспондент ABC Патрик Ривел.

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“Сегодня утром украинские военные повели нас посмотреть, как они демонстрируют поставленные США противотанковые ракеты Javelin на востоке Украины. Вероятно, самая известная и самая противоречивая часть военной помощи США. Это часть помощи, о которой Путин сигнализирует как о неприемлемой для России”, — написал журналист.

Он также уточнил, что Украина обычно не демонстрирует Javelin вблизи линии фронта. Но они находятся там с 2020 года.

По словам военных, их использовали всего несколько раз.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время недавнего брифинга выразил надежду, что украинская армия будет ответственно подходить к использованию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Мы ожидаем, что они будут использоваться ответственно и с целью самообороны», — сказал Кирби.

Американские Javelin на украинском Донбассе

Американские Javelin на украинском Донбассе

Он также добавил, что у Украины нет каких-либо географических ограничений по их применению внутри страны.

Как сообщали Власти, США отправят Украине на этой неделе последнюю партию военной помощи, которая запланирована на 2021 год.

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Тэги: США, война на Донбассе, Javelin
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