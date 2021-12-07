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Главная » Украина » Общество
12:02 09 Декабря 2021 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

Сегодня США введут санкции против граждан Украины

Администрация президента США Джо Байдена в рамках борьбы с коррупцией в Украине введет санкции против некоторых граждан Украины.

В четверг в 17:30 объявят о санкциях

Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на конференции «Семь лет антикоррупционной реформы».

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«Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже принимает участие в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решительность привлекать к ответственности коррумпированных лиц», – сказала представитель США.

Она также добавила, что, наверное, украинцы знают фамилии людей из этого списка.

Временная поверенная  также подчеркнула, что борьба с коррупцией нуждается в совместных усилиях государства, гражданского общества, СМИ и международных партнеров.

Как сообщали Власти, в марте 2021 года ЕС поддержал санкции США в отношении Коломойского.

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Тэги: санкции, США
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