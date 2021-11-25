Два года тюрьмы: в Украине впервые дали реальный срок за подделку COVID-сертификата
Житель Кривого Рога стал первым гражданином Украины, кто получил тюремный срок за подделку сертификата о вакцинации.
Об этом сообщает полиция Днепровской области.
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42-летний житель Кривого Рога приобрел печать врача и больницы одной из областей Украины и с помощью готовых бланков изготавливал поддельные сертификаты о вакцинации.
Поддельные документы визуально походили на сертификаты международного образца, а его потенциальные клиенты могли попытаться использовать фейковые сертификаты для поездок за границу.
Продать поддельные сертификаты криворожанин пытался в сети интернет по цене 1200 грн за штуку.
Отмечается, что мужчина не успел продать ни единого сертификата. Полиция задержала злоумышленника после публикации объявления о продаже в сети интернет – во время попытки продажи сертификата.
За совершенное преступление суд приговорил криворожанина на 2 года и 1 месяц тюремного заключения.
Как ранее сообщали Власти, на Хмельнитчине врач за 5000 грн продавал липовые сертификаты о вакцинации против COVID-19.