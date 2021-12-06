На Днепровскую полицию второй раз подали в суд

Причина – незаконное прекращение уголовного производства по фактам хищения в Днепровском национальном университете им. О. Гончара.

Соответствующий документ был направлен в Жовтневый суд Днепра главой общественной организации Южного региона «Украинский комитет по борьбе с коррупцией», чтобы обжаловать постановление Соборного отделения полиции о прекращение уголовного производства по фактам финансовых нарушений в ДНУ.

Это уже второй случай, когда общественники обращаются в судебную инстанцию, чтобы обязать полицию Днепра расследовать финансовые правонарушения в университете.

Суд обязал полицию расследовать финансовые схемы в Днепровском университете

https://dnepr.news/news/sud-obyazal-policiyu-rassledovat-finansovye-shemy-v-dneprovskom-universitete

«В июле текущего года нам стало известно, что полиция прекратила уголовное производство по фактам хищения в ДНУ. Изначально полицией были нарушены сроки внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований. Затем нам длительное время не предоставляли постановление о прекращение уголовного производства. Мы не могли его обжаловать. В последствии выяснилось, что следователь расследовал дело за 12 календарных дней», – поясняет мотив обращения в суд глава общественной организации Анатолий Шевченко.

По его мнению, в рамках закона невозможно за столь короткий срок провести объективное расследование. Общественник утверждает, что он направил в полицию заявление о преступлении. Однако его не вызывали в полицию на допрос в качестве заявителя. Также не были допрошены журналисты, которые проводили расследование о финансовых махинациях, как впрочем, и сотрудники администрации ДНУ.

Как администрация Днепровского национального университета зарабатывает на студентах

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Анатолий Шевченко убежден, что правоохранители вряд ли за 12 дней успели бы произвести выемку документов в университете, проанализировать и дать правовую оценку финансовому положению дел в ДНУ с 2018 по 2019 год.

Напомним, полиция Днепра дважды пыталась уклониться от расследования финансовых правонарушений в Днепровском национальном университете.

Полиция Днепра отказалась расследовать хищения в Днепровском университете

https://dnepr.news/news/policiya-dnepra-otkazalas-rassledovat-hischeniya-v-dneprovskom-universitete

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