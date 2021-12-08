Возможно, для терактов: российскую ртуть везли в Европу через Украину
СБУ изъяли оптовую партию ртути, которую незаконно пытались ввести из России в Европу.
Об этом сообщает служба безопасности Украины.
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Сотрудники СБУ задержали иностранца, которые пытался пересечь границу Украины с 10 кг металлической ртути с маркировкой производства РФ.
Злоумышленник пытался покинуть Украину с опасным грузом через один из пропускных пунктов в Закарпатской области.
Житель одной из европейских стран перевозил нелегальный груз в специальной емкости, которую спрятал среди своих личных вещей.
Отмечается, что злоумышленник планировал реализовать опасную продукцию заказчику за $600 тыс.
Проверяется информация о том, что опасное вещество могло использоваться для совершения терактов на территории Евросоюза.
В настоящее время решается вопрос о сообщении иностранцу подозрения, вскоре суд изберет для него меру пресечения.
Ртуть – высокотоксичное химическое вещество высшего класса опасности. Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты и могут вызвать смертельные случаи.
Как ранее сообщали Власти, в Одессе чиновникам прислали конверт со ртутью.