Pantone назвал цвет 2022 года: «постоянство традиционного синего и энергию красного». Фото

Very Peri — оттенок сиреневого. Он похож на природный цвет лаванды и оттенок барвинка.

Pantone назвал Very Peri цветом 2022 года



Примечательно,что Very Peri изначально не было в каталоге цветов 2022 года. Pantone впервые специально создал новый оттенок, ориентируясь на мировую тенденцию. Цвет получился при смешивании синего с фиолетово-красным подтоном, пишет Dezeen.

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Компания Pantone, устанавливающая один из наиболее широко признанных стандартов цвета, утверждает, что этот цвет сочетает в себе «постоянство» традиционного синего с «энергией и волнением» красного. «По мере того как мы входим в мир беспрецедентных изменений, выбор Pantone 17-3938 Very Peri привносит новую перспективу и видение пользующейся доверием и всеми любимой семьи синих цветов», – сказала Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone.

«Обладая чертами синего, но в то же время обладая фиолетово-красным оттенком, Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует жизнерадостный, радостный настрой и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и творческое самовыражение».

Согласно Pantone, Very Peri свидетельствует о текущем физическом и цифровом ландшафте. Американская компания называет рост метавселенной и влияние изоляции от коронавируса ключевыми элементами, которые повлияли на выбор цвета.

«Pantone 17-3938 Very Peri – это символ глобального духа времени и переходного периода, который мы переживаем», – поясняет бренд. «По мере того, как мы выходим из периода интенсивной изоляции, наши представления и стандарты меняются, а наша физическая и цифровая жизни сливаются по-новому».

Институт Pantone — признанный авторитет по вопросам цветов. Он прогнозирует тренды и дает компаниям рекомендации по использованию определенных оттенков в новых коллекциях и логотипах. С 2000-го Pantone называет главный цвет года.

В 2021-м Pantone назвал сразу два цвета года — «освещающий желтый» и «абсолютно серый». Цветом 2020 года стал «классический синий», цветом 2019-го — «живой коралл», 2018-го — «ультрафиолетовый», в 2017-м была «зелень», а в 2016-м — «розовый кварц» и «спокойствие».

Ранее Власти писали, как год назад выбрали цвета 2021 года.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: Институт Pantone, Very Peri, природный цвет лаванды