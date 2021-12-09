В Украине запускают электронную очередь для пересечения границы

Украина с 15 декабря запускает экспериментальный проект электронной очереди для пересечения границы.

Электронную очередь запускают в тестовом режиме



Соответствующее постановление рассмотрел Кабмин на заседании 9 декабря. Пока такая инициатива касается транспортных средств, которые перевозят товары.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, иногда на пунктах пропуска грузовики могут стоять в очередях до двух недель.

«Чтобы уже сейчас увеличить скорость пропуска на границе, правительство сегодня примет решение о внедрении экспериментального проекта «Электронная очередь пересечения границы». Такая электронная очередь позволит пользователям быстро проходить оформление, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней, что сократит расходы бизнеса», – сообщил Шмыгаль.

Идея очереди проста – бронирование времени пересечения границы и создание зон ожидания.

Как сообщали Власти, из-за завершения периода упрощенного таможенного оформления автомобилей в пункте пропуска «Новые Яриловичи» между Украиной и Беларусью образовалось большое скопление автомобилей.

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Тэги: Кабмин, граница