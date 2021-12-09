ДТП с маршруткой на Тернопольщине: двое погибших, семеро пострадавших

В больницы скончались двое пострадавших в ДТП с маршруткой на Тернопольщине.

Среди выживших еще два человека находятся в критическом состоянии



Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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В результате ДТП, которое произошло 8 декабря на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече возле села Лозовая погибло два человека – водитель и пассажир микроавтобуса «Mercedes-Benz».

Погибшие скончались в больнице, медки не смогли им помочь. Ранее водитель и пассажир были госпитализированы вместе с еще семерыми пострадавшими в местную больницу.

Сообщается, что среди выживших еще два человека находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются сотрудники медицинского учреждения.

В полиции продолжается расследование обстоятельств ДТП. На данный момент правоохранители выяснили, что оба водители были трезвые, но виновник аварии еще не определен.

Ранее Власти сообщали, что возле села Лозовая не разминулись курсировавший из Тернополя в Кременец рейсовый микроавтобус «Mercedes-Benz» и автомобиль «Volkswagen Passat».

В результате столкновения автомобилей пострадало 9 человек.

Сейчас стало известно, что водитель и пассажир микроавтобуса погибли.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, жертвы, тернопольская область