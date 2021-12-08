На Черкасчине мужчина напал на бригаду скорой помощи и повредил машину

В Черкасской области неадекватный мужчина напал на машину скорой помощи.

Бригада скорой помощи вызвала полицию, медики написали заявления на злоумышленника.



Об этом сообщает центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской области в Facebook.

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В селе Ивановка Уманского района местный житель неадекватно отреагировал на то, что карета скорой помощи разворачивалась возле его дома. Мужчина принялся кричать на водителя, а затем и вовсе вытащил его из машины и начал избивать.

В попытках остановить авто скорой помощи, неадекватный мужчина потянулся в салон автомобиля, чтобы вытащить ключи, однако вместо этого повредил электронику автомобиля, выломав механизмы управления стеклоочистителями и внешними световыми приборами.

Отмечается, что маневр разворота водителю пришлось совершить, чтобы выехать из узкой улочки, на которую бригада врачей попала из-за вызова.

«Это случилось ночью, еще дождь шел, ничего не видно было. Да, я разворачивался на улице, но я не заезжал во двор того мужчины. Почему он так отреагировал – мне непонятно. Пуговицы на одежде я пришью, а вот с электроникой автомобиля – все не так просто. Авто вышло из строя. Приезжаешь спасать человеку жизнь, а здесь из-за таких неадекватов и самому может понадобиться медицинская помощь», – рассказывает о происшествии водитель скорой.

Бригада скорой помощи вызвала полицию, медики написали заявления на злоумышленника.

Ремонт автомобиля будет стоить медицинскому учреждению около 6-7 тысяч гривен, к тому же до ремонта его не смогут эксплуатировать.

Медики надеются на адекватную реакцию правоохранителей, а также на привлечение злоумышленника к ответственности.

Как ранее сообщали Власти, на Полтавщине муж не пускал медиков скорой к тяжелобольной COVID-19 жене.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: скорая помощь, нападение, Черкасская область