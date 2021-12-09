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16:29 09 Декабря 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

В Киеве объявили первый уровень опасности: что это значит

Департамент муниципальной безопасности Киева предупреждает местных жителей о тумане и гололеде.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

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В Киеве 9 и 10декабря ожидается ухудшение погодных условий. На дорогах столицы образуется гололедица, а видимость снизится до 200-500 метров.

Во избежания аварийных ситуаций Департамент муниципальной безопасности Киева призывает жителей столицы следовать правилам безопасности.

Советы для водителей:

  • обязательно соблюдайте скоростной режим и дистанцию ​​между автомобилями;
  • исключите резкие и рискованные маневры;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включать габаритные огни или противотуманные фонари;
  • убедитесь, что на колесах авто установлена зимний комплект шин.

Советы для пешеходов:

  • ходите не спеша, легко, слегка расслабленной походкой, ступая на всю подошву ноги;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Как ранее сообщали Власти, в Украине в ближайшие дни ожидаются осадки и незначительное потепление.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, опасность, гололед
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