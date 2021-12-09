В Киеве объявили первый уровень опасности: что это значит
Департамент муниципальной безопасности Киева предупреждает местных жителей о тумане и гололеде.
Об этом сообщается на официальном портале Киева.
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В Киеве 9 и 10декабря ожидается ухудшение погодных условий. На дорогах столицы образуется гололедица, а видимость снизится до 200-500 метров.
Во избежания аварийных ситуаций Департамент муниципальной безопасности Киева призывает жителей столицы следовать правилам безопасности.
Советы для водителей:
- обязательно соблюдайте скоростной режим и дистанцию между автомобилями;
- исключите резкие и рискованные маневры;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включать габаритные огни или противотуманные фонари;
- убедитесь, что на колесах авто установлена зимний комплект шин.
Советы для пешеходов:
- ходите не спеша, легко, слегка расслабленной походкой, ступая на всю подошву ноги;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.
Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Как ранее сообщали Власти, в Украине в ближайшие дни ожидаются осадки и незначительное потепление.