Как фильм-катастрофа: в России сошел с рельсов товарный поезд

В России произошла серьезная авария на железной дороге.

Сумма нанесенного ущерба еще не установлена, но, по предварительной информации, она значительна



Об этом сообщает «BAZA» в Telegram.

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В Кировской области (Россия) сошел с рельсов товарный поезд на участке Киров – Котласский – Чухломинский.

В результате масштабной аварии никто не пострадал, однако движение на данном участке железной дороги пришлось приостановить на 10 часов – из-за аварии изменены маршруты пригородных электричек.

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Сумма нанесенного ущерба еще не установлена, но, по предварительной информации, она значительна. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщали Власти, на Житомирщине с рельсов сошли 10 вагонов.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, авария, железная дорога, товарный поезд