Главная » Мир » Происшествия
16:57 09 Декабря 2021 15 Комментарии
Как фильм-катастрофа: в России сошел с рельсов товарный поезд
В России произошла серьезная авария на железной дороге.
Сумма нанесенного ущерба еще не установлена, но, по предварительной информации, она значительна
Об этом сообщает «BAZA» в Telegram.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В Кировской области (Россия) сошел с рельсов товарный поезд на участке Киров – Котласский – Чухломинский.
В результате масштабной аварии никто не пострадал, однако движение на данном участке железной дороги пришлось приостановить на 10 часов – из-за аварии изменены маршруты пригородных электричек.
Сумма нанесенного ущерба еще не установлена, но, по предварительной информации, она значительна. Возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщали Власти, на Житомирщине с рельсов сошли 10 вагонов.
Тэги: Россия, авария, железная дорога, товарный поезд
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПод Днепром перевернулись восемь вагонов поезда
06.02.2021 11:00
ТОРВ России пьяный сын генерала спровоцировал масштабное ДТП
08.12.2019 10:54
ТОРВ России с обрыва упал автобус, есть погибшие
08.02.2019 09:15