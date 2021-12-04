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17:22 09 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

“Укрзализниця” запускает к Новому году дополнительные поезда: расписание

К новогодним праздникам “Укрзализниця” запустит на популярных маршрутах дополнительные поезда.

В компании работают над назначением дополнительных поездов на популярных маршрутах

Об этом сообщает “Укрзализниця” в Telegram.

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Для удовлетворения спроса на поездки в период новогодних праздников “Укрзализниця” анонсировала назначение дополнительных поездов на популярных направлениях:

  • Поезд №249/250 Киев — Ивано-Франковск, Черновцы. Он будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.
  • «Лыжный экспресс» №745/746 Киев – Славское на 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января.
  • Продлен маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу на 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.

В компании также заявили о том, что работают над назначением дополнительных поездов на маршрутах:

  • Киев — Ивано-Франковск, Черновцы;
  • Киев — Ужгород;
  • Харьков — Львов;
  • Одесса — Ужгород;
  • Одесса — Харьков;
  • Запорожье, Днепр — Ивано-Франковск;
  • Киев — Ковель.

Как ранее сообщали Власти, на крупнейших железнодорожных вокзалах страны начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: поезда, праздники, Укрзализниця, маршруты
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