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17:48 09 Декабря 2021 42 Комментарии
Спасатели показали жуткие последствия ледяного дождя в Киеве
Ледяной дождь в Киеве – спасатели показали последствия
Спасатели продолжают отрабатывать вызовы
Об этом сообщает официальный порта Киева.
Коммунальное предприятие столицы «Киевская служба спасения» отчиталось об уборке 10 локаций, где из-за ледяного дождя повалило деревья.
Так, коммунальщики убрали:
- сломанную ветку дерева по адресу Мазепы, 12;
- дерево, упавшее на проезжую часть на улице Екатерины Билокур, 4;
- дерево, которое перегородило проезжую часть на улице Богдана Гаврилишина, 18;
- дерево, упавшее на трассу на Минском проспекте возле хутора Никольского;
- дерево, упавшее на дорогу на улице Ушинского, 27;
- дерево на дороге на улице Полковой, 57-В;
- дерево, упавшее на улице Пушкинской, 12;
- дерево, упавшее на здание по улице Багговутовской, 1;
- упавшее на автомобиль дерево на переулке Лабораторном, 9;
- упавшее дерево на улице Московской, 39-А.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве объявили первый уровень опасности: что это значит.
Тэги: Киев, спасатели, непогода
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