Спасатели показали жуткие последствия ледяного дождя в Киеве

Ледяной дождь в Киеве – спасатели показали последствия

Спасатели продолжают отрабатывать вызовы



Об этом сообщает официальный порта Киева.

Коммунальное предприятие столицы «Киевская служба спасения» отчиталось об уборке 10 локаций, где из-за ледяного дождя повалило деревья.

Так, коммунальщики убрали:

сломанную ветку дерева по адресу Мазепы, 12;

дерево, упавшее на проезжую часть на улице Екатерины Билокур, 4;

дерево, которое перегородило проезжую часть на улице Богдана Гаврилишина, 18;

дерево, упавшее на трассу на Минском проспекте возле хутора Никольского;

дерево, упавшее на дорогу на улице Ушинского, 27;

дерево на дороге на улице Полковой, 57-В;

дерево, упавшее на улице Пушкинской, 12;

дерево, упавшее на здание по улице Багговутовской, 1;

упавшее на автомобиль дерево на переулке Лабораторном, 9;

упавшее дерево на улице Московской, 39-А.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве объявили первый уровень опасности: что это значит.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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