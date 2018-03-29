Илон Макс пообещал начать имплантировать людям чипы в следующем году

Компания Neuralink, соучредителем которой является Илон Маск, надеется в следующем году начать имплантировать свои микрочипы в мозг людей.

Илон Маск - основатель Neuralink, Tesla и SpaceX.



Об этом сообщает Insider.

Neuralink разрабатывает чип, который будет имплантироваться в мозг людей для стимуляции мозговой активности. Он предназначен для использования в медицине – например, для лечения травм спинного мозга и неврологических расстройств.

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«Чипы Neuralink хорошо работают на обезьянах, и мы проводим много тестов и можем подтвердить, что они очень безопасны и надежны. К тому же, их можно безопасно изъять при необходимости», – отметил Маск.

Компания ожидает от Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешения на клинические испытания чипа на людях.

Ранее Власти писали, что Илон Маск представил чип для чтения мыслей.

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Тэги: мозг, чип, Илон Маск