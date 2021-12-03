Корабль ВМС Украины двигался в сторону Керченского пролива и вызвал панику в ФСБ РФ: что произошло
В сторону Керченского пролива движется украинский военный корабль, который не реагирует на требования российских военных изменить курс.
Об этом сообщает ФСБ РФ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
ФСБ РФ заявляет, что корабль «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива.
Российские спецслужбы утверждают, военный корабль находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс.
В ведомстве отметили, что «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива еще в районе 9 утра.
В 13:45 «Донбасс» ответил на предупреждение корабля береговой охраны ПС ФСБ России, что следовать через Керченский пролив не планирует.
Экипаж судна «Донбасс» состоит из 145 человек. В 2014 году его захватила Россия, но впоследствии его передали Украине. Долгое время находился в плохом техническом состоянии.
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не владеет информацией об инциденте с участием корабля управления «Донбасс» ВМС Украины, который направляется в сторону Керченского пролива
По информации на 22:15, ФСБ РФ сообщила, что корабль «Донбасс» ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс.