Корабль ВМС Украины двигался в сторону Керченского пролива и вызвал панику в ФСБ РФ: что произошло

В сторону Керченского пролива движется украинский военный корабль, который не реагирует на требования российских военных изменить курс.

Корабль находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива



Об этом сообщает ФСБ РФ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

ФСБ РФ заявляет, что корабль «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива.

Российские спецслужбы утверждают, военный корабль находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс.

В ведомстве отметили, что «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива еще в районе 9 утра.

В 13:45 «Донбасс» ответил на предупреждение корабля береговой охраны ПС ФСБ России, что следовать через Керченский пролив не планирует.

Экипаж судна «Донбасс» состоит из 145 человек. В 2014 году его захватила Россия, но впоследствии его передали Украине. Долгое время находился в плохом техническом состоянии.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не владеет информацией об инциденте с участием корабля управления «Донбасс» ВМС Украины, который направляется в сторону Керченского пролива

По информации на 22:15, ФСБ РФ сообщила, что корабль «Донбасс» ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, ФСБ, керченский пролив, ВМС Украины