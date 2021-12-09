Байден и Зеленский говорили полтора часа: что известно

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден завершили телефонные переговоры, длившиеся полтора часа.

Общение длилось полтора часа



Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы «Право на власть».

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По его словам, общение президентов проходило в очень откровенной и прямой атмосфере и длилось практически 1,5 часа.

“Ну, во-первых, Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины”, – сказал Ермак.

Он уточнил, что Байден сказал очень четко – вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям.

“Во-вторых, Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа, это суверенное независимое государство, и что он этот вопрос не готов был обсуждать. Это зависит от Украины и членов НАТО”, – пояснил глава ОП.

По его словам, Байден повторил Путину, что какие-либо переговоры и решения, касающиеся Украины, не могут проходить без Украины.

Также президент США заверил, что окажет всю необходимую помощь, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время.

По словам Ермака, Зеленский поднимал вопросы не только «Северного потока-2″ и предупреждений от союзников и партнеров, касающихся скопления российских войск у украинской границы, но и попыток внутренней дестабилизации ситуации в Украине.

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Тэги: Джо Байден, Владимр Зеленский