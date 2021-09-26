В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами: более 50 погибших
В четверг, 9 декабря, грузовой автомобиль с мигрантами из Центральной Америки перевернулся и врезался в основание пешеходного моста.
Об этом сообщает AP.
Генеральная прокуратура сообщила, что по предварительным данным погибло 53 человека, трое из которых находятся в критическом состоянии.
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Авария произошла на шоссе, ведущем в столицу штата Чьяпас на юге Мексики.
В грузовике ехали мигранты из Гватемалы и Гондураса. Среди них было около десятка маленьких детей.
Люди рассказали о том, что они сели в грузовик в Мексике, недалеко от границы с Гватемалой, и заплатили по 2500-3500 долларов за доставку в штат Пуэбла в центре Мексики. Там они, вероятно, заключили бы контракт с другой группой контрабандистов, чтобы их доставили их к границе США.
В последние месяцы мексиканские власти пытались воспрепятствовать незаконной миграции в США, но она не прекращается.
Ранее Власти писали, что Мексика перебросила на границу с США тысячи военных, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.