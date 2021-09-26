В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами: более 50 погибших

В четверг, 9 декабря, грузовой автомобиль с мигрантами из Центральной Америки перевернулся и врезался в основание пешеходного моста.

По предварительным данным погибло 53 человека, трое из которых находятся в критическом состоянии.



Об этом сообщает AP.

Генеральная прокуратура сообщила, что по предварительным данным погибло 53 человека, трое из которых находятся в критическом состоянии.

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Авария произошла на шоссе, ведущем в столицу штата Чьяпас на юге Мексики.

В грузовике ехали мигранты из Гватемалы и Гондураса. Среди них было около десятка маленьких детей.

Люди рассказали о том, что они сели в грузовик в Мексике, недалеко от границы с Гватемалой, и заплатили по 2500-3500 долларов за доставку в штат Пуэбла в центре Мексики. Там они, вероятно, заключили бы контракт с другой группой контрабандистов, чтобы их доставили их к границе США.

В последние месяцы мексиканские власти пытались воспрепятствовать незаконной миграции в США, но она не прекращается.

Ранее Власти писали, что Мексика перебросила на границу с США тысячи военных, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Мексика, США, смертельное ДТП, нелегальные мигранты