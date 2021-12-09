Ничего об Украине без Украины: Белый дом – о разговоре Байдена с Зеленским
Президент Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским выразил глубокую обеспокоенность США агрессивными действиями России.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Президент Байден ясно дал понять, что США и их союзники привержены принципу: «Никаких решений или обсуждений по Украине без Украины».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Президент США дал понять, что США и союзники в Европе ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства России.
Байден и Зеленский призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия – лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта.
Президент Байден подчеркнул готовность США поддержать «нормандский формат», а также принять меры по укреплению доверия для выполнения Минских соглашений.
Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, длившиеся полтора часа.