Ничего об Украине без Украины: Белый дом – о разговоре Байдена с Зеленским

Президент Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским выразил глубокую обеспокоенность США агрессивными действиями России.

Президент США заверил, что окажет Украине необходимую помощь.



Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президент Байден ясно дал понять, что США и их союзники привержены принципу: «Никаких решений или обсуждений по Украине без Украины».

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Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Президент США дал понять, что США и союзники в Европе ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства России.

Байден и Зеленский призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия – лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта.

Президент Байден подчеркнул готовность США поддержать «нормандский формат», а также принять меры по укреплению доверия для выполнения Минских соглашений.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, длившиеся полтора часа.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден, российская агрессия