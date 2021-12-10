В центре Нью-Йорка бездомный сжег 15-метровую рождественскую елку

Рождественская ель сгорела в среду, 8 декабря, днем возле здания, где размещены редакции Fox News, New York Post и Wall Street Journal.

Пожар на Фокс-сквер в центре Манхэттена.



Об этом сообщает Forbes.

Огонь, охвативший елку на Фокс-сквер в центре Манхэттена, пожарные быстро потушили.

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По подозрению в поджоге был арестован 49-летний бездомный Крейг Таманах. Полиция предъявила ему обвинения по восьми пунктам, включая поджог и хулиганство.

В полиции заявили, что он действовал в одиночку и что его мотивы неясны. Возможно, он психически нездоров.

Генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт назвала инцидент «нападением со злым умыслом» и заявила, что рождественскую елку восстановят.

Ранее Власти писали, что в Кривом Роге старушка сожгла большую елку перед горсоветом.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, поджог, рождественская елка