В центре Нью-Йорка бездомный сжег 15-метровую рождественскую елку
Рождественская ель сгорела в среду, 8 декабря, днем возле здания, где размещены редакции Fox News, New York Post и Wall Street Journal.
Об этом сообщает Forbes.
Огонь, охвативший елку на Фокс-сквер в центре Манхэттена, пожарные быстро потушили.
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По подозрению в поджоге был арестован 49-летний бездомный Крейг Таманах. Полиция предъявила ему обвинения по восьми пунктам, включая поджог и хулиганство.
В полиции заявили, что он действовал в одиночку и что его мотивы неясны. Возможно, он психически нездоров.
Генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт назвала инцидент «нападением со злым умыслом» и заявила, что рождественскую елку восстановят.
Ранее Власти писали, что в Кривом Роге старушка сожгла большую елку перед горсоветом.