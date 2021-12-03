В Украине с сегодня запретили бесплатные пластиковые пакеты: отвечаем на все вопросы

С 10 декабря в украинских супермаркетах запрещено бесплатное использование пластиковых пакетов, теперь за них нужно платить, но есть исключения.

Это уже историческое фото - больше так не будет



Напомним, именно сегодня, 10 декабря, вступает в действие Закон №1489-IX «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины», а именно начинает действовать первый этап ограничений.

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Где запретили бесплатные пакеты?

Таким образом бесплатные пакеты запрещены:

в магазинах,

супермаркетах,

аптеках,

заведениях питания

в сфере предоставления услуг.

Но есть исключения – это биоразлагаемые пакеты, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, являющиеся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Сколько теперь стоят “бесплатные” пакеты?

Кабинет министров Украины намерен установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты:

2,00 гривны – без ручек (без боковых складок);

2,50 гривны – без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок);

3,00 гривны – с ручками (с боковыми складками).

Что теперь делать?

Вариантов не так уж и много, но они есть. Во-первых, покупать некогда бесплатные пакеты, если прям сильно надо. Во-вторых их можно заменить бумажными. Но врядли они станут бесплатными, во всяком случае массово.

Ну и в-третьих, можно заменять пластик экосумками или биоразлагаемыми пакетами. Но это тоже вряд ли будет бесплатно.

Как накажут нарушителей?

К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.

Распространение пластиковых пакетов бесплатно будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен.

За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Зачем все это надо?

Цель такого нововведения – предотвратить образование пластиковых отходов.

Если мы меньше используем пакеты, то меньше производим мусор, который потом окажется на свалке, а значит, в окружающей среде.

И что дальше?

Второй этап ограничений начнется уже в марте. Тогда такие пакеты должны совсем исчезнуть из продажи.

Останутся все те же исключения – для мяса, рыбы и сыпучих товаров.

А с 2023 года целлофан вообще планируют полностью вывести из обращения.

Это кто такой умный?

Украина ничего сама не придумала. Мы стали 87-й страной среди тех, которые ограничили или запретили использование пластика.

Как ранее сообщали Власти, в Украине введут официальные цены на бесплатные одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах.

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Тэги: экология