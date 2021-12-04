Донбасс сделать краем, а Медведчука – его губернатором: стало известно о требованиях Кремля в 2014 году

В 2014 году во время переговоров с Украиной Кремль предлагал вывести Донецкую и Луганскую области из конституционного статуса областей и превратить их в «край», а Виктора Медведчука назначить его главой.

Москва требовала назначить Медведчука губернатором Донбасса



Об этом заявил экс-генпрокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале 1+1.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Москва хотела не только согласования прокурора области или начальника милицейского главка области, но и полного независимого назначения всех силовых вертикалей до последнего рядового. Это очень отличалось от того, что имела Автономная республика Крым. Там действительно замминистра нужно было согласовывать с крымским парламентом», — сказал Луценко.

По его мнению, таким образом Россия хотела дестабилизировать ситуацию на всей территории Украины.

«Фактически на тот момент Москва уже предлагала нам внутри государства Украина создать раковую опухоль особых образований, которые бы за собой повлекли такие же образования в других областях», — резюмировал политик.

Как сообщали Власти, депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, негативно отнесся к идее президента Украины Владимира Зеленского об обмене себя на пленных украинцев, которые находятся в РФ.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Россия, Виктор Медведчук, Донбасс