Незаконными увольнениями в ГНС, которые организовал и.о. главы Михаил Титарчук, заинтересовались в Верховной Раде

Информация о том, что и.о. главы ГНС Михаил Титарчук вымогает деньги у руководителей подразделений в обмен на сохранение работы, достигла ушей главы Налогового комитета ВР Данила Гетманцева.

Информация о том, что и.о. главы ГНС Михаил Титарчук вымогает деньги у руководителей подразделений в обмен на сохранение работы, достигла ушей главы Налогового комитета ВР Данила Гетманцева. Он написал об этом в своем телеграмм-канале, и призвал всех налоговиков, пострадавших от произвола, обращаться к нему лично.

«Если вам поступили предложения заплатить, чтобы остаться в службе — не верьте, это мошенники», — обратился он к налоговикам и обещал: никто не будет увольнять честных работников.

Также он недвусмысленно пригрозил самому Титарчуку.

«Кто хочет на этом заработать, знайте — если возьмёте с людей хоть копейку, никто вам не поможет. Кончится тюрьмой! А о всех выявленных коррупционерах буду заявлять открыто и публично!», — заявил Гетманцев.

Также он обратился к налогоплательщикам, и призвал их напрямую сообщать о любых фактах, где налоговики нарушают их права.

Напомним, ранее источники в ГНС рассказывали, что Михаил Титарчук, назначенный главой службы в конце ноября, собирает с глав всех подразделений заявления на увольнение без даты, и вымогает деньги за то, чтобы не давать им ход. Источники объясняли это тем, что Титарчуку до Нового года нужно рассчитаться с Офисом за свое назначение.

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