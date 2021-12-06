НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
12:30 10 Декабря 2021 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

В Швеции задержали «эскадрон смерти» из Украины: планировалось убийство

В Швеции в городе Норртелье арестовали трех украинцев, которых назвали “эскадроном смерти”, по подозрению в подготовке заказного убийства.

Для задержания украинцев привлекли полицейскую спецгруппу

Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на собственные источники. Событие произошло еще 5 декабря, но стало о нем известно только сейчас.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Подозреваемых охарактеризовали как очень опасных, поэтому для их задержания была задействована специальная полицейская группа.

Двум украинцам объявили подозрение в подготовке убийства, а третьего в пособничестве в этом.

Также отмечается, что само дело «окружено большой секретностью и повышенными мерами безопасности».

Издание отметило, что все трое мужчин – из Украины, однако один из них последний год жил в Стокгольме. Ему около 30 лет, остальным двум – по 40.

Кого и где задержанные планировали убить, не сообщается. Известно только, что преступление якобы было запланировано на 5 декабря 2021 года, а подготовка к нему велась еще с 1 декабря.

Адвокаты украинцев отметили, что их подзащитные отрицают свою причастность к тому, во что их собираются обвинить.

Как сообщали Власти, в Польше за пособничество в пересечении границы задержали четырех украинцев.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: швеция
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.12.2021 19:16
В Швеции из-за сильных морозов отменили движение поездов
ТОР
25.11.2021 13:50
Первая в истории Швеции женщина-премьер подала в отставку через несколько часов после назначения
ТОР
24.11.2021 12:31
В Швеции премьером впервые стала женщина
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com